Newcastle United, Nick Woltemade’i transfer etti

Newcastle United, Alman ekibi Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, Nick Woltemade’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 18:37
Newcastle United, İsveçli futbolcu Alexander Isak’ın takımdan ayrılması gündemdeyken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Nick Woltemade’i kadrosuna kattığı açıkladı.

BONSERVİSİ 85 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar Alman futbolcunun 27 numaralı formayı giyeceğini bildirdi.

Newcastle söz konusu transfer için Alman kulübüne 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Woltemade, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga’da 22 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

