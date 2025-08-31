Nicolo Zaniolo, transfer için İtalya'ya gitti

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının ardından soluğu İtalya'da aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar günü sabah saatlerinde Milano'da görüldü.

HAREKETE GEÇTİ

İtalya'dan Udinese'nin ilgilendiği Zaniolo'nun, menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer için bizzat harekete geçtiği yazıldı.

Zaniolo'nun transferi için zamanın kısa olduğu ve İtalyan futbolcunun Udinese'ye transferi için görüşmelerin son aşamada olduğu belirtildi.

ZANIOLO'NUN DÜŞÜNCESİ

26 yaşındaki futbolcunun, bildiği bir ligde yeni bir başlangıç yapmak için İtalya'ya dönmek istediği ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak istediği ifade edildi.

4 MAÇTA ŞANS BULDU

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 12 milyon euro değerindeki Zaniolo, 1 asist yaptı.