Orkun Kökçü resmen Benfica'da Feyenoord ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaptanı olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'da sezonu Eredivisie şampiyonluğu ile kapatan Orkun Kökçü, Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Benfica'ya transfer oldu.

Portekiz ekibinden "Hoş geldin Orkun Kökçü" başlığıyla paylaşılan mesajda 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

150 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor

Portekiz basını Benfica'nın bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. İki takım arasında yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı.

Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.

Takımıyla 46 maça çıkmıştı

22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 46 maça çıkıp takımının başarısına 12 gol, 5 asistlik katkı vermişti.