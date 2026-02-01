Paris FC, Ciro Immobile'yi transfer etti

- Paris FC, İtalyan forvet Ciro Immobile ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Immobile, daha önce Beşiktaş ve Bologna takımlarında forma giydi.
- 2024-25 sezonunda Beşiktaş'ta oynadığı 41 maçta 19 gol kaydetmişti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris FC, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Immobile, 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkmış ve 19 gol atmıştı.