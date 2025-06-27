Paul Onuachu: Henüz tamamlanmamış bir işimiz var

Trabzonspor, 2023-24 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer, Southampton ile yürütülen uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan Nijeryalı forvetin transferini, yeni sezon formasına entegre edilen NFC teknolojisiyle duyurdu.

"BİZE HER YER TRABZON"

Yeni sezon formasına telefonlarını yaklaştıran taraftarlar, Onuachu’nun mesajıyla karşılaştı.

Onuachu taraftarlara, şu sözlerle seslendi:

Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon.