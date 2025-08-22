Persepolis'ten ayrılan Serdar Dursun, Türkiye'ye dönüyor

Persepolis'te Serdar Dursun, kulüple olan sözleşmesini feshetti ve İran ekibinden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından Persepolis'e veda eden Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük kulübün formasını giymek ve sizin gibi tutkulu taraftarların önünde sahaya çıkmak, kariyerimin özel anılarından biri oldu. İran'a ve Perspolis'e ilk adım attığım andan itibaren bana gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrılmak kolay değil, ancak burada yaşadığım güzel anılar, kalbimde daima özel bir yerde kalacak. İran halkına da ayrıca teşekkür ediyorum; samimiyetiniz ve misafirperverliğiniz unutulmazdı. Perspolis'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Perspolis taraftarına sonsuz teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

İran medyasında yer alan habere göre, Persepolis, Serdar Dursun'un sözleşmesini 250 bin dolar karşılığında feshetti.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Süper Lig ve 1. Lig'den birçok teklif alan 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor.

Persepolis'te 15 maça çıkan Serdar Dursun, 5 kez ağları havalandırdı.

"İRAN GÜZEL BİR ÜLKE"

18 Mart tarihinde DHA'ya açıklama tecrübeli forvet, şunları demişti:

İran'da şampiyonluk yarışı veren takımların seyirci ortalamasının Türkiye'nin çok çok üstünde olduğunu dile getiren Serdar Dursun, "Ligin durumu, şu anda kafaya oynayan 4 tane takım var. Bu dört takımın seyirci ortalaması Türkiye'den çok çok yüksek. Kasımpaşa - Alanyaspor maçına geldim çok çok az taraftar var. Biz her maçı aşağı yukarı 50 ile 100 bin kişi arasında oynuyoruz. Şu anda İran'a bakış açışı kötü olabilir ama İran'ı bilmiyoruz. İran beni çok şaşırttı. Hayat anlamında da futbol anlamında da İran güzel bir ülke. Futbol olarak da gayet kaliteli. Şu an için orayla ilgili olumlu şeyler söyleyebilirim.