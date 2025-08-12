PSG, Ilya Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası’nda şampiyon olarak sezonu 3 kupayla tamamladı.

Fransız ekibi, yeni sezon kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

PSG, Bournemouth’un 22 yaşındaki savunmacısı Ilya Zabarnyi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız temsilcisi, Ukraynalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, 6 numaralı formayı giyeceği ve PSG’nin ilk Ukraynalı oyuncusu olacağı ifade edildi.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Bournemouth ile 36’sı Premier Lig, 3’ü de FA Cup olmak üzere 39 maçta forma giyen genç savunmacı, 1 asistlik katkı sağladı.