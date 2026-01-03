Oğuz Aydın, CSKA Moskova yolunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ın transferinde süreç resmiyete çok yaklaştı.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre CSKA Moskova ile taraflar, büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Oğuz Aydın'ın kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzaların atılmasının ardından CSKA Moskova'ya katılması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Sözleşmede 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde önceki kulübe yüzde 20 pay maddesi de yer alıyor.

OPSİYON ŞARTLARI NETLEŞTİ

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için performansa dayalı kriterler belirlendi. Buna göre Oğuz Aydın'ın lig ve kupa maçlarında en az 6 karşılaşmada forma giymesi ve bu maçların her birinde en az 55 dakika sahada kalması gerekiyor.

Alternatif olarak, CSKA Moskova'nın ligi şampiyon tamamlaması durumunda ise Oğuz Aydın'ın sezon boyunca oynanan maçların en az yüzde 50'sinde bir devre süre alması, opsiyonun geçerli olması için yeterli olacak.

KAMPA KATILMASI PLANLANIYOR

Milli futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak kampına katılması planlanıyor.

Teknik heyetin, oyuncuyu kamp sürecinde yakından değerlendireceği ifade ediliyor.

ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile CSKA Moskova, Oğuz Aydın transferi için anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun, Rus kulübüyle sözleşme detaylarını görüştüğü ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 54 maça çıkan Oğuz Aydın, 7 gol atarken, 10 asist yaptı.