PSG, Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fransız basını; Paris ekibinin Lille'e bonuslarla birlikte 55 milyon euro ödeyeceğini iddia etti.

DONNARUMA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan PSG'nin bu transferiyle gözler bir kez daha Gianluigi Donnarumma'ya çevrildi.

İsmi Galatasaray'la da anılan İtalyan kalecinin PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalırken, Avrupa basınında Chelsea, Manchester United ve Inter'in de devrede olduğu iddiaları yer aldı.

Paris Saint-Germain'in, Donnaruma'nın bedavaya ayrılmasını önlemek için 26 yaşındaki file bekçisini bu yaz elinden çıkaracağı belirtildi.