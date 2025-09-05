Rachid Ghezzal, Lyon'a geri döndü

Ligue 1 ekibi Lyon, son olarak Süper Lig'de forma giymiş sürpriz bir ismi transfer ettiğini duyurdu.

Fransız takımı, son olarak ülkemizde Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

OETL'de yer alan habere göre ise Lyon, Cezayirli yıldıza aynı zamanda kulüp bünyesinde kariyer sonrası için de proje sundu.

Haberde 33 yaşındaki kanadın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı ise belirtildi.

8 YIL SONRA DÖNDÜ

Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017'de ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl aranın ardından geri döndü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal 4 gol ve 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KUPA KAZANDI

Ayrıca Ghezzal ülkemizde Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.