Real Madrid, Dean Huijsen'i kadrosuna kattı

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Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

HUIJSEN'İN MALİYETİ

Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.

Huijsen, Real Madrid ile imzaladığı 5 yıllık sözleşme gereği sezon başına 9 milyon euro maaş alacak.

Genç stoperin sözleşmesinde sezon başına 2 milyon euro da bonus bulunuyor.

MİLLİ FORMAYI 2 KEZ GİYDİ

İspanya Milli takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.