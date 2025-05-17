Real Madrid, Dean Huijsen'i kadrosuna kattı

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.
Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.
HUIJSEN'İN MALİYETİ
Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.
Huijsen, Real Madrid ile imzaladığı 5 yıllık sözleşme gereği sezon başına 9 milyon euro maaş alacak.
Genç stoperin sözleşmesinde sezon başına 2 milyon euro da bonus bulunuyor.
MİLLİ FORMAYI 2 KEZ GİYDİ
İspanya Milli takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış