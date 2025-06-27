Rio Ferdinand'dan Jadon Sancho'ya Fenerbahçe tavsiyesi

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Chelsea forması giyen ancak bonservisi Manchester United'da olan 25 yaşındaki sol kanat Jadon Sancho için girişimlerde bulunuyor.

Sancho için pazarlıklar sıkı şekilde devam ederken Manchester United, yaklaşık 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

DHA'nın haberine göre; sarı-lacivertli ekibin oyuncuya yaptığı teklif ise 3+1 yıllık sözleşme ve 10 milyon euro yıllık ücret.

Öte yandan Jadon Sancho için İtalyan ekipleri Napoli ve Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı.

"HER YER ONUN İÇİN İYİ OLACAK"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, kendi YouTube kanalındaki programında Sancho'nun transfer durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sancho için Ferdinand, şunları dedi:

Bence Manchester United'dan başka her yer onun için iyi olacak. Manchester United'dan ayrılması gerekiyor. Premier Lig'e geldiğinden beri gördüğümüz bir oyuncu. Buraya gelmeden önce bunu söylemezdim ama Premier Lig'deki kadar hızlı bir oyuna ihtiyacı olan bir oyuncu. Oyununun buna uygun olduğunu düşünmüyorum. Oyunun momentumunu biraz bozmalı, oyunun ritmini değiştirmeli.

"UMARIM FENERBAHÇE'YE GİDER"

Ferdinand ayrıca, şu açıklamada bulundu: