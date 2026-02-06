Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Yunanistan Süper Lig ekibi AEK'de forma giyen ve anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen Pierrot, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1,94 metre boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı. Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.