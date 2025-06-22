Rizespor, Furkan Orak'ı transfer etti

Süper Lig'de mücadele eden Rizespor, kadrosunu güçlendirdi.

İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi, 1. Lig takımı Esenler Erokspor'un formasını giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Furkan Orak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Furkan Orak'ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.