Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye geldi

- Kayserispor'un yeni sağ beki Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye ulaştı.
- Daha önce Dinamo Zagreb'de oynayan 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul'dan saat 18.00'de geldi.
- Gabriel, yarın sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ beki Kayseri’ye geldi.
Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu Ronael Pierre-Gabriel bugün saat 18.00’de İstanbul’dan Kayseri’ye geldi.
SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.