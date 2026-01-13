Abone ol: Google News

Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye geldi

Kayserispor'un yeni transferi Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel’i Kayseri’ye geldi.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 20:16
Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye geldi
  • Kayserispor'un yeni sağ beki Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye ulaştı.
  • Daha önce Dinamo Zagreb'de oynayan 27 yaşındaki oyuncu, İstanbul'dan saat 18.00'de geldi.
  • Gabriel, yarın sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı yeni sağ beki Kayseri’ye geldi.

Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki oyuncu Ronael Pierre-Gabriel bugün saat 18.00’de İstanbul’dan Kayseri’ye geldi.

SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Gabriel yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

