Sacha Boey, Bayern Münih'te kalmak istiyor

2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sacha Boey'in kariyeri şekilleniyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak istediği söylenen Boey, geleceği için kararını verdi.

BAYERN'DE KALMAK İSTİYOR

Bild'de yer alan habere göre; Fransız sağ bek, eski takımı Galatasaray'ın ilgisine rağmen şu anda Alman ekibinden ayrılmayı düşünmüyor.

Sacha Boey'un Bayern Münih'te kalmak ve kendisini kanıtlamak istediği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Galatasaray'a 2021 yılında Rennes'den transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 83 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, Bayern'de ise 23 maçta 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.