Sakaryaspor, Arif Kocaman'ı kiraladı

1. Lig ekibi Sakaryaspor, Süper Lig takımı Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoper Arif Kocaman'ın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

"HOŞ GELDİN ARİF"

Açıklamada, "Gün olur herkes evine döner. Kulübümüz, Arif Kocaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Arif." ifadelerine yer verildi.