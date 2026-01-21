Abone ol: Google News

Sakaryaspor, Arif Kocaman'ı kiraladı

Sakaryaspor, Kayserispor forması giyen Arif Kocaman'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 18:13
Sakaryaspor, Arif Kocaman'ı kiraladı
  • Sakaryaspor, Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiraladı.
  • 22 yaşındaki stoperin transferi sosyal medyada duyuruldu.
  • Kulüp, Kocaman'a başarılar diledi.

1. Lig ekibi Sakaryaspor, Süper Lig takımı Kayserispor'dan Arif Kocaman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoper Arif Kocaman'ın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

"HOŞ GELDİN ARİF"

Açıklamada, "Gün olur herkes evine döner. Kulübümüz, Arif Kocaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Arif." ifadelerine yer verildi.

Eshspor Haberleri