Sakaryaspor, Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladı

- Sakaryaspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu transfer etti.
- Burak, en son Iğdır FK'da oynamıştı ve Sakaryaspor altyapısında yetişmişti.
- Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Burak'a başarılar diledi.
1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Burak Bekaroğlu'nun transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
"HOŞ GELDİN BURAK"
Açıklamada, "Kulübümüz Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Burak." ifadelerine yer verildi.
IĞDIR FK'DA OYNADI
Sakaryaspor altyapısında yetişen Bekaroğlu, en son Iğdır FK'da forma giydi.