Sakaryaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiraladı

1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'i hedefleyen Sakaryaspor'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İrfan Buz yönetimindeki, yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Emre Demir'i yeniden kiraladı.

Sakaryaspor, 21 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığını duyurdu.

"YENİDEN HOŞ GELDİN"

Marmara ekibinin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Emre Demir ile yola devam etme kararı almıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz.



Yeniden Hoş Geldin EMRE!

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Fenerbahçe'nin açıklamasında ise şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü’ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

On numara olarak görev alan genç isim, geçtiğimiz sezon Sakaryaspor formasıyla 32 resmi maça çıktı.

600 bin euro piyasa değeri bulunan Emre, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

BARCELONA'YA GİTMİŞTİ

1 Temmuz 2022 tarihinde Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olan Emre, forma şansı bulamayınca Türkiye'ye dönmüştü.

31 Ocak 2023'te Fenerbahçe, bedelsiz bir şekilde Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, daha sonra hücum oyuncusunu Samsunspor, Ümraniyespor ve Sakaryaspor takımlarına kiraladı.