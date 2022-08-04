Petrol
96.75
-0.03%
Euro
18.3017
0.33%
Dolar
17.9608
0.19%
Altın
1.023
0.57%
Borsa
2713
1.07%
Bitcoin
414.326
-0.17%
BTXN Coin
8.51
-7.29%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C
    Salih Uçan'a Hellas Verona talip

    Salih Uçan'a Hellas Verona talip

    Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta sahası Salih Uçan'a Serie A takımlarından Hellas Verona'nın ilgisi var. İtalyan ekibinin deneyimli isme teklif yapması bekleniyor.
    • 04.08.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

    İtalyan basınında yer alan haberde, Serie A temsilcisi Hellas Verona'nın, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

    Haberde, İtalya'da daha önce Roma ve Empoli formaları giydiği hatırlatılırken, bonservis bedeli 2.5 milyon euro olarak gösterildi.

    Salih Uçan a Hellas Verona talip #1

    Hazırlık kampında iyiydi

    Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönen tecrübeli futbolcu, hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çekti.

    Valerien Ismael'in hem yerli hem de son dönemdeki hırsına bağlı olarak 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenilirken, Hellas Verona'nın teklifine göre durumun değerlendirileceği de gelen haberler arasında.

    Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer olan Salih Uçan, geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralandı.

    Salih Uçan a Hellas Verona talip #2


    İlginizi Çekebilir

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!
    BTCPrime

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!

    TOKİ son 3 yılda toplam 213 bin konut yaptı
    Emlak

    TOKİ son 3 yılda toplam 213 bin konut yaptı

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi

    Görüş Bildir