Salih Uçan'a Hellas Verona talip

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta sahası Salih Uçan'a Serie A takımlarından Hellas Verona'nın ilgisi var. İtalyan ekibinin deneyimli isme teklif yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Serie A temsilcisi Hellas Verona'nın, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

Haberde, İtalya'da daha önce Roma ve Empoli formaları giydiği hatırlatılırken, bonservis bedeli 2.5 milyon euro olarak gösterildi.





Hazırlık kampında iyiydi

Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönen tecrübeli futbolcu, hazırlık kampındaki performansıyla dikkat çekti.

Valerien Ismael'in hem yerli hem de son dönemdeki hırsına bağlı olarak 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenilirken, Hellas Verona'nın teklifine göre durumun değerlendirileceği de gelen haberler arasında.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer olan Salih Uçan, geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralandı.

