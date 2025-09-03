Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi renklerine bağladı

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek üç takımdan biri olan Samsunspor, Fransa'nın Montpellier takımından 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile kadrosunu güçlendirdi.

Samsunspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tanguy Coulibaly. Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürk'lü arma için sahaya çıkacak. Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy" İfadeleri kullanıldı.

122 MAÇTA 11 GOL ATTI

1.78 boyundaki Tanguy Coulibaly şimdiye kadar çıktığı 122 profesyonel mücadelede 11 kez gol sevinci yaşadı.

Futbola Paris St Germain altyapısında başlayan Coulibaly, Stuttgart ve Montpellier takımlarında forma giydi.