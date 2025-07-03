Serdal Adalı, David Jurasek’le buluştu

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuştu.
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, yeni transfer Jurasek’le buluştu.
BAŞARILAR DİLEDİ
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Adalı, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığı Jurasek’e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
22 MAÇA ÇIKTI
Geride bıraktığımız sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.