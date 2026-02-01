Sergen Yalçın, Hyeon-gyu Oh transferine onay verdi

- Beşiktaş, santrfor Hyeon-gyu Oh için Genk ile görüşmelerini sürdürüyor.
- Teknik direktör Sergen Yalçın, bu transfere onay verdi.
- Güney Koreli oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro ve Genk ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için yeni bir hamlede bulunacak.
SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ
Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için Genk ile kısa süre içinde bir görüşme daha yapacak.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Genk forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Güney Koreli futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hyeon-gyu Oh'un, kulübü Genk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.