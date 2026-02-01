Abone ol: Google News

Sergen Yalçın, Hyeon-gyu Oh transferine onay verdi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor Hyeon-gyu Oh için Genk ile kısa süre içinde bir görüşme daha yapacak.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:54
  • Beşiktaş, santrfor Hyeon-gyu Oh için Genk ile görüşmelerini sürdürüyor.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, bu transfere onay verdi.
  • Güney Koreli oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro ve Genk ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için yeni bir hamlede bulunacak.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için Genk ile kısa süre içinde bir görüşme daha yapacak.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Genk forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Güney Koreli futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hyeon-gyu Oh'un, kulübü Genk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

