Shay Zahavi: Fenerbahçeli taraftarlar inanılmaz

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi, Instagram hesabına gelen binlerce yorumun kendisini şoke ettiğini söyledi.

Vedat Muriç'in satışı konusunda Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir İsrailli golcü Eran Zahavi'nin peşinde olan sarı-lacivertli yönetim, taraftarlarının da desteğini arkasına almış durumda.

Golcü futbolcunun eşi Shay Zahavi, Fenerbahçelilerin sosyal medya üzerinden kendilerine attıkları mesajlar hakkında İsrail basınına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIN GÜCÜNÜ GÖRDÜK"

Shay Zahavi, "Sosyal medyada gördüklerimden sonra şoke oldum! Geçmişten bugüne tüm paylaşımlarıma 16.000 yorum gelmiş. Eran'ın son gönderisinde 800 binden fazla reaksiyon var. Fenerbahçeli taraftarların gücünü gördük, inanılmaz." dedi.

"ONLARIN YERİNDE OLSAM, BEN DE ZAHAVİ'NİN GELMESİNİ İSTERDİM"

"Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Shay Zahavi, "Onları anlıyorum. Eran'ın Fenerbahçe için oynamasını çok istiyorlar."Onların yerinde olsam ben de Eran'ın takımımda oynamasını isterdim." ifadelerini kullandı.

600 BİNİ GEÇTİ

Öte yadan 33 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.

Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 614 bin beğeni ve 55 binin üzerinde yorum geldi.