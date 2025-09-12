Sivasspor, Daniel Avramovski ile sözleşme imzaladı

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Daniel Avramovski'ye kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.