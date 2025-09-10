Abone ol: Google News

Sivasspor, Yusuf Cihat Çelik’i transfer etti

1. Lig takımlarından Sivasspor, son olarak Kocaelispor forması giyen Yusuf Cihat Çelik'i renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 17:16
1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik'i kadrosuna kattı.

Sivas’a gelen Yusuf Cihat Çelik, Başkan Vekili Burak Özçoban’ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

SON TAKIMI KOCAELİSPOR

Hollanda’nın Oss şehrinde 2 Ocak 1996'da dünyaya gelen Cihat Çelik, futbola Hollanda takımı NEC altyapısında başladı.

Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor ve Akhisarspor formalarını giyen tecrübeli futbolcu son olarak Kocaelispor’da top koşturdu.

