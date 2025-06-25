Sofyan Amrabat, İtalya'ya geri dönebilir!

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyecek bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Serie A ekiplerinden Atalanta, Ederson'un olası takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini sarı-lacivertli takımda buldu.

EDERSON YERİNE AMRABAT

Il Giorno'nun haberine göre; Atalanta, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un takımdan ayrılması durumunda oluşan boşluğu Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat ile doldurabilir.

ESKİ HOCASI İSTİYOR

Haberin devamında, Atalanta teknik direktörü Ivan Juric'in Verona'yı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Sofyan Amrabat'ın gelişiminde büyük katkı sağlaması ve İtalya Ligi'ni yakından tanıyor olması nedeniyle bu transferde önceliği Faslı futbolcuya vereceği kaydedildi.

DİĞER ADAYLAR

Öte yandan Atalanta'nın Amrabat'ın yanı sıra, Torino forması giyen Samuele Ricci ve Ivan Ilic'in adaylar arasında yer aldığını da ifade edildi.

BONSERVİSİ ALINMIŞTI

Fenerbahçe, geçen sezon başında Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Amrabat'ın bonservisini 12 milyon euro ödenerek almıştı.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

17 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe ile 39 maça çıktı.

28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.