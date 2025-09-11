Trabzonspor, Andre Onana’nın transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın transferini resmen duyurarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

BİR YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir.”