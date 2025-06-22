Trabzonspor, Christopher Wooh’a teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptı.

Fransız spor gazetesi L’Equipe, bordo-mavili kulübün Kamerunlu savunma oyuncusu için Rennes’e teklif sunduğunu duyurdu.

"TRABZONSPOR TEKLİF YAPTI"

L'Equipe’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor, Rennes’in stoperi Christopher Wooh için teklif yaptı.

WOOH'UN ÖZELLİKLERİ

23 yaşındaki oyuncu, hem Rennes’te hem de Kamerun Milli Takımı’nda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

6 milyon euro piyasa değerindeki 1.91 boyundaki güçlü stoper, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle biliniyor.

Trabzonspor’un, savunma hattına liderlik edebilecek nitelikte bir oyuncu arayışında olduğu ve Wooh’un bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor.

Görüşmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.