Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'ya teşekkür mesajı

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Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro'nun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Al Wasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Öte yandan Al Wasl Kulübü de yaptığı açıklamada, savunmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"YENİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Karadeniz ekibi, Pedro Malheiro için teşekkür mesajı yayınladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, şöyle denildi:

Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro'ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıkan Portekizli oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.