Uruguay'dan Mauro Icardi için transfer açıklaması

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve yeni kontratı ile ilgili haberler şimdiden gündem olan Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Arjantinli yıldızın adının geçtiği takımlardan biri olan Uruguay ekibi Penarol'den transfer açıklaması geldi.

"HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, yaptığı açıklamada, "Bir süredir benim konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı." dedi.

"BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Sözlerine devam eden başkan Ruglio, "Bu söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum ancak sosyal medya dünyasında artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor." diye konuştu.

"İLGİLENMİYOR"

Penarol Başkanı Ruglio, ayrıca "Diego'nun da (Diego Aguirre Penarol Teknik Direktörü) bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan 32 yaşındaki yıldız isim, 5 kez gol sevinci yaşadı.