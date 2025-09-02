Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Vaclav Cerny, İstanbul’a ayak bastı.

Çek futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

"BEŞİKTAŞ’TA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Cerny, “Beşiktaş’ta olmak benim için çok şey ifade ediyor. Beşiktaş formasını giyip başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Geçtiğimiz sezonu Rangers’ta kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki hücum oyuncusu, İskoç ekibinde çıktığı 52 karşılaşmada 18 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.