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    Valencia'da Albert Celades ile yollar ayrıldı

    La Liga ekibi, Villarreal karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktör Celades ile yola devam etmeme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 10:04
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    Valencia'da Albert Celades ile yollar ayrıldı #1

    İspanya La Liga'nın 32. haftasında Valencia, konuk olduğu Villarreal'e 2-0 mağlup oldu.

    Bu yenilginin ardından Avrupa kupalarına katılma potasının 5 puan gerisine düşen Valencia'da yönetim, yaptığı resmi açıklamayla teknik direktör Albert Celades ile yolları ayırma kararı aldığını duyurdu.

    5 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Aradan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve bu maçların 3'ünü kaybeden Valencia'nın, deplasman maçlarındaki galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

    Valencia'da Albert Celades ile yollar ayrıldı #2

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