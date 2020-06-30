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- Valencia'da Albert Celades ile yollar ayrıldı
Valencia'da Albert Celades ile yollar ayrıldı
La Liga ekibi, Villarreal karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktör Celades ile yola devam etmeme kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 10:04
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Valencia, konuk olduğu Villarreal'e 2-0 mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından Avrupa kupalarına katılma potasının 5 puan gerisine düşen Valencia'da yönetim, yaptığı resmi açıklamayla teknik direktör Albert Celades ile yolları ayırma kararı aldığını duyurdu.
5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Aradan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve bu maçların 3'ünü kaybeden Valencia'nın, deplasman maçlarındaki galibiyet özlemi 8 maça çıktı.