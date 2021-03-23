Valentin Rosier: Beşiktaş'ta kalacak mıyım, bilmiyorum

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, Sporting Lizbon'a geri dönmek istemediğini ancak Beşiktaş'taki durumunun da belirsiz olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Ghezzal'a yakaladığı uyum sayesinde siyah-beyazlıların lider olmasında büyük katkı sağlayan Fransız sağ bek, geleceği hakkında konuştu.

Fransız basınına röportaj veren Rosier, Sporting'e geri dönmek istemediğini söyledi.

"GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Rosier, "Sporting ile sözleşmem var ve henüz geleceğime karar vermedim. Şunu söyleyebilirim ki Sporting'e geri dönmek istemiyorum." diye konuştu.

"KALACAK MIYIM, BİLMİYORUM"

Siyah-beyazlı takımda kalıp kalmayacağını ise henüz bilmediğini söyleyen Rosier, "Beşiktaş'ta kalacak mıyım bilmiyorum. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Galatasaray'dan da öndeyiz. Türkiye Süper Ligi'nden gerçekten keyif alıyorum." diye konuştu.

"SÜPER LİG, LIGUE 1 KADAR İYİ DEĞİL"

Başarılı oyuncu,"Süper Lig Fransa Ligi kadar iyi değil ancak Türkiye'de iyi takımlar ve iyi oyuncular bulunuyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.