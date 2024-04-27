Taş Kağıt Makas’ın Alev’i Serra Arıtürk derin yırtmacıyla sosyal medyayı yakıp geçti! "Alev aldı buralar!" Taş Kağıt Makas dizisiyle seyirciyle buluşan Serra Arıtürk sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi. Dizide Alev karakterine hayat veren oyuncu süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçti…

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Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Taş Kağıt Makas yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizide dişli bir avukata hayat veren Serra Arıtürk’te izleyicilerin beğenisi almaya devam ediyor.

Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ateizi gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide Alev karakterine hayat veren Serra Arıtürk başarılı oyunculuğu ile alkışları topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemin tozunu attıran güzel oyuncu son olarak yaptığı paylaşımla yürekleri hoplattı.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçen Arıtürk paylaşımlarıyla adeta alev olup sosyal medyayı yakıp geçti.

İşte, Serra Arıtürk’ün iddialı pozları…