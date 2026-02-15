Victor Osimhen için Chelsea'ye transfer mesajı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için transfer açıklaması geldi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde Osimhen için birkaç kez Chelsea açıklaması yapan Jhon Obi Mikel, Nijeryalı vatandaşı için yine benzer bir açıklamaya imza attı.

OSIMHEN CEVABI

Chelsea'nin santrfor transferi için kimi hedeflemesi gerektiğine yönelik soruya cevap veren Mikel, tereddütsüz Osimhen dedi.

"HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Osimhen için, "Oyunu genişletebilir, arkadan koşabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir." diyen Mikel, Nijeryalı yıldızın kulüp ve uluslararası futboldaki tecrübesine de dikkat çekti.

"CHELSEA'NİN ARADIĞI İSİM"

Mikel, "Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor." sözlerini sarf etti.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.