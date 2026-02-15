Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Galatasaray, Juventus ile yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.