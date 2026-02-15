Abone ol: Google News

Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını sürdürdü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Juventus'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına devam etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 16:16
Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını sürdürdü
  • Galatasaray, Juventus ile yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
  • Antrenman, Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti.
  • Çalışmalar, ısınma ve taktik antrenmanıyla devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri