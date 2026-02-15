Emlak Konut, ÇBK Mersin karşısında kazandı

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin'i 86-80 mağlup etti.
- Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç sonrası Emlak Konut, 13. galibiyetini aldı.
- ÇBK Mersin ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Emlak Konut ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 86-80'lik skorla Emlak Konut oldu.
Bu sonuçla Emlak Konut, 13. galibiyetini elde etti. ÇBK Mersin ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Ahmet Murat Arıkanlı, Ramazan Sezer Baran
Emlak Konut: Thomas 24, Delaere 13, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 8, Macaulay 23, Ceren Akpınar 4, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 3
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş, Juskaite 13, Allen 10, Burke 20, Esra Ural Topuz 2, Büşra Akbaş 20, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Geisesoder 10, Iagupova
1. Periyot: 25-24
Devre: 48-40
3. Periyot: 59-61
Beş faulle çıkan: 39.41 Sinem Ataş (ÇBK Mersin)