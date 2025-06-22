Wagner Pina: Trabzonspor benim için en iyi tercihti

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen sağ bek Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Pine, bordo-mavili kulüpte olmaktan dolay mutlu olduğunu belirterek, bu büyük kulübün bir parçası olmak istediğini söyledi.

"TRABZONSPOR BENİM İÇİN EN İYİ TERCİHTİ"

22 yaşındaki futbolcu, burada olmaktan dolay çok mutlu olduğunu belirterek, şunları dedi:

Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarın burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlımım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak için oynayacağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım.