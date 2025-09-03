Yahia Fofana, Rizespor’da

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Rizespor, Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ta forma giyen Fofana için kulüple anlaşmaya vardı.

FOFANA 3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Kulüp ile yapılan anlaşmanın ardandan sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelen Fofana sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Fofana, sözleşme imzalamasının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon Angers forması ile Fransa Ligue 1’de 33 kez forma giyen Fofana, milli takımda 24 maçta görev yaptı.