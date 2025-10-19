Trio ekibinden Başakşehir-Galatasaray maçı değerlendirmesi: Penaltı ve sarı kart olmalıydı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de nefes kesen mücadele...

Lig'in 9. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Nuri Şahin'in takımı Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Kora kor mücadeleye sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

HAKEM KARARLARI ÇOK KONUŞULDU

Müsabakada hakemin verdiği kararlar çok konuşuldu.

TRİO EKİBİ YORUMLADI

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Başakşehir'in Shomurodov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Geceye damga vuran bu pozisyon için 3 hakem de aynı görüşte birleşti.

YORUMLAR

İşte ekibin o pozisyon ile ilgili yaptığı yorumlar:

Bahattin Duran: Crespo, ofsayt çizgisinin gerisinde orada bir problem yok. Crespo sonrasında temas ettikten sonra Shomurodov toptan ve sondan ikinci savunma oyuncusundan rakip kale çizgisine daha yakın mı değil mi onun tespiti yapıldı. Sahada bunu yardımcı hakem devam ettirebilir. Pozisyonda son adam Uğurcan Çakır, sondan ikinci savunma oyuncusu da Abdülkerim Bardakcı. Topa son dokunulduğunda Abdülkerim'in eli ofsayt için referans alınmıyor. Teknolojiye güveniyoruz o yüzden ofsayt doğru. Uğurcan'ın ayağı kaleye daha yakın. Önemli olan sondan ikinci savunma oyuncusunun pozisyonu. Burada da Abdülkerim.

Deniz Çoban: Ofsayt kararı doğru. Torreira'nın kartı yanlış.

Bülent Yıldırım: Kalecinin ayağı referans olarak verilmez. Sanal zeka, Abdülkerim'le Shomurodov'un pozisyonlarını kıyaslıyor ve Shomurodov'un ofsayt olduğunu tespit ediyor. Torreira'nın sarı kartına katılmıyorum.

TORREIRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Burada kararı verse dahi beklemesi lazımdı çünkü pozisyonun devamı penaltı. Bence burada bir faul ve ofsayt yok. Devamında ise Sallai'nin kontrolsüz bir müdahalesi var ve pozisyon penaltı fakat düdük çaldığı için onun bir hükmü yok ama hakem bir nefes bekleyip sonrasına bir fırsat vermesi lazımdı.

Bahattin Duran: Burada Torreira'ya yapılan bir müdahale yok ve devamında ofsayt da yok. Sonrasında ise Sallai'nin yaptığı kontrolsüz müdahalenin penaltı ve sarı kart olması gerekiyordu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)