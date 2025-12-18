Ahmed Kutucu bu sezon kez gol attı

- Ahmed Kutucu, Galatasaray'ın Türkiye Kupası A Grubu'nda Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta bu sezonki ilk golünü attı.
- 22. dakikada Leroy Sane'nin asistinde skor üreten Kutucu, 84. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.
- Kutucu, Başakşehir karşısında aldığı galibiyetin ve gol atmanın mutluluğunu dile getirdi.
Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Galatasaray, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların tek golünü Ahmed Kutucu kaydetti.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Müsabakanın 22. dakikasında Leroy Sane'nin pasında ceza yayının sol tarafından ceza sahası içine giren Kutucu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon ilk kez 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu aynı zamanda ilk gol sevincini de yaşadı.
Ahmed Kutucu, 84. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.
SON GOLÜNÜ 6 ŞUBAT TARİHİNDE ATTI
Ahmed, böylelikle Galatasaray kariyerindeki 3’üncü golünü atmış oldu.
Ahmed Kutucu, son olarak geçtiğimiz sezon 6 Şubat’ta oynanan Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında Boluspor karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı.
"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"
Mücadele sonrası Galatasaray'da galibiyet golünü kaydeden Ahmed Kutucu, açıklamalarda bulundu.
Golü için mutlu olduğunu belirten Kutucu, "İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum. Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için." ifadelerini kullandı.