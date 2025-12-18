Ahmed Kutucu bu sezon kez gol attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Galatasaray, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Ahmed Kutucu kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 22. dakikasında Leroy Sane'nin pasında ceza yayının sol tarafından ceza sahası içine giren Kutucu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon ilk kez 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu aynı zamanda ilk gol sevincini de yaşadı.

Ahmed Kutucu, 84. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

SON GOLÜNÜ 6 ŞUBAT TARİHİNDE ATTI

Ahmed, böylelikle Galatasaray kariyerindeki 3’üncü golünü atmış oldu.

Ahmed Kutucu, son olarak geçtiğimiz sezon 6 Şubat’ta oynanan Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında Boluspor karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Mücadele sonrası Galatasaray'da galibiyet golünü kaydeden Ahmed Kutucu, açıklamalarda bulundu.

Golü için mutlu olduğunu belirten Kutucu, "İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum. Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için." ifadelerini kullandı.