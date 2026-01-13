Alanyaspor ile Fatih Karagümrük yenişemedi

- Alanyaspor ve Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 2-2 berabere kaldı.
- Mücadelede Alanyaspor'un gollerini Florent Hadergjonaj, Karagümrük'ün gollerini ise David Datro Fofana attı.
- Bu sonuçla Alanyaspor 4, Karagümrük ise 2 puana ulaştı.
Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Alanyaspor, 16. dakikada Florent Hadergjonaj ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'te David Datro Fofana, 28. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Karagümrük'ün ilk golünü atan Fofana, 59. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne taşıdı. Alanyaspor'da ilk golü atan Florent Hadergjonaj da 74. dakikada penaltıyı ağlara gönderdi ve maç 2-2 sona erdi.
GRUPTAKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 4 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, kupadaki puanını 2 yaptı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Alanyaspor, kupanın bir sonraki maçında Boluspor deplasmanına gidecek.
Akdeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta ise hafta sonunda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Karagümrük, kupada bir sonraki maçında Başakşehir ile karşılaşacak.
İstanbul ekibi, lige dönüşte de Başakşehir ile puan mücadelesi verecek.