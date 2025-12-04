Aliağa Futbol, Türkiye Kupası'nda ilk kez gruplara kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Aliağa Futbol, kupada da yoluna devam ediyor.

Türkiye Kupası 1. eleme turunda İnegöl Kafkas Spor'u 2-1 yenen Aliağa Futbol, 2. eleme turunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

İLK KEZ GRUPLARA KALDILAR

3. eleme turunda Serikspor'u da 4-3 mağlup eden İzmir temsilcisi, dün Sivas deplasmanında da kazanmayı bildi.

Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aliağa Futbol, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısı gösterdi.