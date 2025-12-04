Abone ol: Google News

Aliağa Futbol, Türkiye Kupası'nda ilk kez gruplara kaldı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, Türkiye Kupası 4. turunda Sivasspor'u eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 11:14
Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Aliağa Futbol, kupada da yoluna devam ediyor.

Türkiye Kupası 1. eleme turunda İnegöl Kafkas Spor'u 2-1 yenen Aliağa Futbol, 2. eleme turunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

İLK KEZ GRUPLARA KALDILAR

3. eleme turunda Serikspor'u da 4-3 mağlup eden İzmir temsilcisi, dün Sivas deplasmanında da kazanmayı bildi.

Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aliağa Futbol, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısı gösterdi.

