Boluspor, kupada Kahta 02 Spor'u eledi

- Boluspor, Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kahta 02 Spor'u 2-1 mağlup etti.
- Maçta goller Arda Usluoğlu ve Boakye'den geldi.
- Boluspor, bu galibiyetle grup aşamasına yükseldi.
Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Boluspor, Atatürk Stadyumu'nda Kahta 02 Spor’u konuk etti.
İLK YARIYI BOLUSPOR ÖNDE BİTİRDİ
37’nci dakikada Boluspor öne geçti.
Devran’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına girip bomboş pozisyonda bulunan Arda’ya çıkardığı topta Arda Usluoğlu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Maçın ilk yarısı, Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
75’inci dakikada, Kahta 02 Spor beraberliği yakaladı.
Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Abdülkadir vuruşunda kaleci Kaan gole izin vermedi.
Pozisyonun devamında Ömer Akar topu ağlara gönderdi: 1-1.
KAZANAN BOLUSPOR
90+6’ncı dakikada, Boluspor öne geçti.
Atay Akgün’ün sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza yaptığı ortada Boakye kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Maç Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Alınan bu sonuçla Boluspor, adını 24 takımın mücadele edeceği grup aşamasına yazdırdı.