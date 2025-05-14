İHA
Türkiye Kupası bu akşam Gaziantep'te sahibini bulacak. Finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda dostluk yemeği yediler.
BİRÇOK İSİM KATILDI
Yemekte, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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