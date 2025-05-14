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Türkiye Kupası



Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde bir arada

Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde bir arada Türkiye Kupası finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dostluk yemeğinde bir araya geldi.