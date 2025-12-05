Fenerbahçe cephesinden Beşiktaş derbisi yorumu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

C Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ile Taner Sönmezer de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"LİGDEKİ MAÇIMIZ ÇEKİŞMELİ GEÇMİŞTİ"

Beşiktaş müsabakasına dair konuşan Ertan Torunoğulları, "Türkiye Kupası'nda ilk maçımızda evimizde Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Ligdeki maçımız çekişmeli geçmişti. Umuyorum ki kupada da güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Torunoğulları, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"GALİP GELİP KUPADA YOLUNA DEVAM EDEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası'nın tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Taner Sönmezer ise, "Biz iki kişi buradayız. Bu da kulübümüzün nasıl bir aile ortamı içinde olduğunu gösteriyor. Her yerde kenetlenmiş şekilde çalışıyoruz. Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig, hem Avrupa hem de Türkiye Kupası'nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş'la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.