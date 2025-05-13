Fernando Muslera'dan Türkiye Kupası sözleri

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Türkiye Kupası finalinde Galatasaray yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bu kritik maç öncesinde Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEYECANLA BEKLİYORUM"

Muslera, sözlerine şu şekilde başladı:

Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum.

"19 KUPA İLE TARİHE İSMİMİ YAZDIRMAK BENİ MUTLU EDER"

Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Yarından itibaren 5 gün çok önemli. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder. Şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız.

"BÜYÜK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Büyük bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Muslera, şu sözleri sarf etti:

Üç kupa hedefimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor ve umarım galip geliriz.

"UĞURCAN ÇAKIR İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile arasının iyi olduğunu söyleyen Muslera, şunları dedi: