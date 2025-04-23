Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 24. kez finalde

İHA

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.

GALATASARAY, 24. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu.

18 KEZ KAZANDILAR

Galatasaray, ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.