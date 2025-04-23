Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 24. kez finalde

İHA
Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.
GALATASARAY, 24. KEZ FİNALDE
Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu.
18 KEZ KAZANDILAR
Galatasaray, ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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