Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlandı!

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, Fethiyespor maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi ve kenara geldi.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 20:46
Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

ARDA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı takımın genç stoperi Arda Ünyay sakatlık yaşadı.

18 yaşındaki savunma oyuncusu, dakikalar 9'u gösterdiğinde kenara geldi.

Arda'nın yerine ise oyuna Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.

