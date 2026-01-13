Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlandı!

- Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, Fethiyespor maçının ilk yarısında sakatlandı.
- Arda, maçın 9. dakikasında kenara alındı.
- Yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna girdi.
Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
ARDA DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılı takımın genç stoperi Arda Ünyay sakatlık yaşadı.
18 yaşındaki savunma oyuncusu, dakikalar 9'u gösterdiğinde kenara geldi.
Arda'nın yerine ise oyuna Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.